Gwiazda Johna Wicka krytykuje serialowy spin-off. „Nie mam zamiaru tego oglądać”

Nie, widziałem tego. Nie mam zamiaru tego oglądać i chyba nikt nie ma. Nie sądzę, aby Keanu [Reeves] to oglądał, podobnie jak Chad [Stahelski]. To nie miało nic wspólnego z naszymi filmami. To tylko kwestia tego, czy stacja telewizyjna zarobi na emisji serialu. Nigdy o nic nas nie pytali, więc dlaczego miałbym być zainteresowany obejrzeniem? Obawiam się, że ich arogancja przy tworzeniu serialu mnie przerasta, więc życzę im wszystkiego najlepszego. Wydaje mi się, że to się pojawiło i od razu przeminęło, prawda?