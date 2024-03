GTA: Liberty City Stories, GTA: Chinatown Wars i Midnight Club: Los Angeles pojawią się na PS5? Rockstar podpisał umowę z Implicit Conversions

Na Redditcie pojawi się post, z którego wynika, że Rockstar Games współpracuje z Implicit Conversions. Jeśli nie wiecie, to firma ta zajmuje się zaawansowaną emulacją i pomoże przenieść kilka znanych tytułów sprzed lat na konsolę PlayStation 5.

Wygląda na to, że Rockstar Games ma plan, żeby udostępnić niektóre ze swoich starszych gier, które pojawiały się w czasach PlayStation 1 i 2 oraz PSP, takich jak choćby: Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Midnight Club: Los Angeles, ale być może dołączą do nich także inne tytuły. Wszystkie one dostałyby kolejną szansę, żeby zaistnieć na najnowszej konsoli Sony.

Klasyki od Rockstar Games pojawią się na PlayStation 5?

Na razie to wszystko to tylko spekulacje, gdyż nic nie zostało potwierdzone przez samego Rockstara, ale wydaje się to mocno wiarygodna pogłoska. Ponieważ partnerstwo Rockstar Games z Implicit Conversions trwa już od jakiegoś czasu i być może obie firmy pracują właśnie nad przeprowadzką starych gier na nowoczesną PlayStation 5.