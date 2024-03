GTA 6 z nowym terminem premiery. Gra zadebiutuje szybciej niż byśmy się spodziewali

Rockstar Games pod koniec ubiegłego roku podzielił się pierwszym zwiastunem GTA 6, po czym nastąpiła cisza, która trwa do teraz. Studio nie śpieszy się z prezentacją swojego tytułu, najwyraźniej nie chcą doprowadzić do sytuacji, w której musieliby przekładać datę premiery. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Grand Theft Auto 6 zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Analitycy wskazują, że będzie to najważniejsza nadchodząca gra, która może „zmienić oblicze branży”. Nowymi szczegółami dotyczącymi debiutu podzielił się insider JarlOfRivia, który wskazał dokładniejszy termin premiery gry.

GTA 6 – premiera na przełomie stycznia i lutego 2025 roku?

Według jego informacji GTA 6 pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2025 roku, prawdopodobnie między styczniem a lutym. Jest to zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę, że wcześniej spodziewaliśmy się premiery gry na wiosnę przyszłego roku.