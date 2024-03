GTA 6 ma być „grą, która zmieni oblicze branży”. Według analityka nie było ważniejszej premiery

Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że GTA 6 wkracza w „końcową fazę rozwoju”. Kilka dni później pojawiły się również spekulacje na temat okresu premiery, który miałby przypaść na pierwszą połowę 2025 roku. Wciąż nie mamy jednak oficjalnych informacji dotyczących daty debiutu gry na rynku, jednak jak zaznacza analityk z Circana, GTA 6 będzie „grą, która zmieni oblicze branży”.

Według Piscatelli produkcja Rockstar Games powinna przynieść branży gier ożywienie. Jak ocenia analityk, w 2025 roku spodziewany jest spadek stóp procentowych, co ma przyczynić się do „większej płynności finansowej dla wydawców”.

To będzie trudny rok, ale jeśli spojrzymy na rok 2025 i stopy procentowe, które powinny wtedy spaść, co przyczynić się do większej płynności finansowej dla wydawców, to cykl deweloperski powinien znów nabrać rozpędu. Ponowne zainteresowanie wzbudzi w szczególności GTA 6. Prawdopodobnie nigdy nie było ważniejszej rzeczy do wydania w branży. – ocenia Mat Piscatella.