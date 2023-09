GTA 6 będzie kosztować 150 dolarów? Dziwna plotka krąży po sieci

Premiera Grand Theft Auto VI jest bliżej niż dalej, ale na debiut produkcji wciąż będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Niedawno Take-Two Interactive w swoim raporcie przedstawiła, że spodziewa się ogromnych zysków w roku fiskalnym 2025, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2024 roku i kończy 31 marca 2025 roku. To właśnie wtedy ma zadebiutować GTA VI. Potwierdził to również prezes firmy, Strauss Zelnick, który w programie CNBC przyznał, że właśnie w tym okresie korporacja spodziewa się wygenerować aż 8 miliardów dolarów. To skłoniło niektórych do podania absurdalnej plotki, że GTA VI ma kosztować na premierę aż 150 dolarów. Doniesienia zyskują coraz większą popularność, ale wszystko wygląda na to, że nie są prawdziwe.

GTA VI z absurdalną plotką o wysokiej cenie gry na premierę

Serwis Niche Gamer podał dalej informację, że Take-Two planuje wyznaczyć premierową cenę Grand Theft Auto VI na 150 dolarów, aby zrekompensować koszt produkcji gry, który miał wynieść do 2 miliardów dolarów. Nie ma jednak żadnego wiarygodnego źródła, który potwierdzałby te doniesienia. Dodatkowo Zelnick w jednym z wcześniejszych wywiadów przyznał, że 70 dolarów to odpowiednia cena za grę.