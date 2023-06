Gry z chmury dla użytkowników PS5 z PS+ Premium? Sony testuje usługę

Japoński gigant testuje teraz przesyłanie strumieniowe gier PS5 dla subskrybentów PlayStation Plus Premium, w tym tytułów z katalogu gier PS Plus i „obsługiwanych cyfrowych tytułów PS5, które posiadają gracze”. To drugie z pewnością w związku z zapowiedzią Project Q. Testy są we „wczesnej fazie”. Termin uruchamiania i inne szczegóły będą dostępne „kiedy będziemy gotowi”, mówi Sony.