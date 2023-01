Gry wkrótce będą jeszcze droższe? Twórcy znanej produkcji podnoszą jej cenę i usprawiedliwiają się inflacją

Factorio to produkcja, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Gra w wersji 1.0 dostępna jest na rynku od sierpnia 2020 roku, a wcześniej tytuł spędził sporo czasu w Early Access. Dzieło autorstwa Wube Software okazało się być prawdziwym hitem i ciągle zagrywają się w niego tysiące graczy. Deweloperzy zapowiedzieli podwyżkę ceny.

Twórcy podnoszą cenę Factorio

Jak możemy przeczytać w wiadomości, bazowa cena gry zostanie podniesiona o 5 dolarów i od 26 stycznia Factorio będzie kosztować 35 dolarów. Twórcy usprawiedliwiają swoją decyzję rosnącą przez lata inflacją.



W komentarzach pod postem wybuchła burza. Fani, którzy kochają Factorio zapewniają, że dalej jest to uczciwa cena za tę produkcję. Część użytkowników Twittera sugeruje jednak, że gra ma już swoje lata i ciężko wytłumaczyć nagłą podwyżkę ceny.



Niewykluczone, że wkrótce ceny gier znów się podniosą, co z pewnością będzie bolesną informacją dla graczy. Na szczęście zawsze z pomocą przychodzą nam huczne wyprzedaże i darmówki. Nieocenione są również usługi abonamentowe pokroju Game Pass i PlayStation Plus. Przypomnijmy, że wiele dobrych produkcji trafia tam już w dniu premiery.



Macie swoje limity, jeśli chodzi o kwotę, którą jesteście w stanie zapłacić za grę? Chętnie dowiemy się, w jaki sposób podchodzicie do ewentualnych przyszłych podwyżek cen.