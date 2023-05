Jeśli do tej pory uważaliście jazdę na tylnym siedzeniu za nudne zajęcie to musicie wiedzieć, że Meta i BMW połączyły siły, aby rozwiązać ten problem. Dział Reality Lab firmy Meta współpracuje z niemieckim producentem samochodów w celu zbadania możliwości wdrożenia rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) dla pasażerów, z których mogliby korzystać podczas jazdy. Pojawił się również film, w którym pokazano dotychczasowe postępy i zapewnienie, że takich fajerwerków nie będzie w najbliższym czasie.

BMW twierdzi, że zaczęło eksperymentować z AR 10 lat temu, aby stworzyć nie tylko najlepszą maszynę do jazdy, ale także najlepsze wrażenia z jazdy. Z kolei Meta przekazała, że rozpoczęła swoje plany dotyczące samochodowej rzeczywistości wirtualnej w 2021 roku. Powstała już para prototypowych okularów, noszących nazwę Project Aria. Okulary mają grubą, całkowicie czarną konstrukcję, dzięki czemu wyglądają jak lżejsza wersja HTC Vive Elite XR.

Gry i wirtualna rzeczywistość dla pasażerów w samochodach BMW

Największą przeszkodą, którą obie firmy musiały początkowo pokonać, było śledzenie obiektów w szybko poruszającym się samochodzie, co, jak twierdzą, było problemem, którego nigdy wcześniej nie rozwiązano. To dlatego, że wszystko w pojeździe porusza się w stosunku do gogli VR, podczas gdy samochód porusza się po świecie. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy nie może wyświetlać stabilnych treści VR, jak to zwykle ma miejsce w salonie