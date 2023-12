Griselda z nowym zwiastunem. Sofia Vergara w roli matki chrzestnej narkotykowego kartelu w żeńskiej wersji Narcos

Kiedy twórcy serialu poznali historię aktorki, Sofii Vergary, która przybyła do USA jako imigrantka z Kolumbii, uznali, że nikt inny poza nią nie może zagrać Blanco. Okazało się, że decyzja była jak najbardziej trafiona, ponieważ nie tylko szybko odnalazła się w tej roli, ale weszła w swoją postać bez reszty. Co ciekawe, Blanco udało się także błyskawicznie zerwać z wizerunkiem aktorki komediowej i zagrać mocne sceny w filmie o kartelu, udowadniając siłę charakteru i doskonały warsztat aktorski.

Sofia Vergara w roli matki chrzestnej narkotykowego kartelu w serialu Griselda

W obsadzie znaleźli się także: Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Martin Rodriguez, Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Dávila, Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez, José Zúñiga i debiutująca na ekranie Carolina Giraldo (aka Karol G).

Griselda to serial współtworzony przez Erica Newmana, Douga Miro, Ingrid Escajedę i Carlo Bernarda. Jest prowadzony przez twórczynię telewizyjną Ingrid Escajeda, znaną z takich wcześniejszych produkcji jak: Better Off Ted, Justified, Sneaky Pete i Silos. Wszystkie odcinki wyreżyserował kolumbijski reżyser Andrés Baiz, mający na koncie Narcos i Narcos; Meksyk.