Greta Gerwig: kolejny film, nad którym pracuję już przyprawia mnie o koszmary

W trakcie wizyty na Festiwalu Filmowym w Londynie, reżyserka została zapytana o jej kolejny projekt. Nie ujawniła żadnych szczegółów na temat tego, co to właściwie będzie. Stwierdziła jedynie bardzo ogólnikowo, że jest w „w trakcie pisania” scenariusza do filmu i przyprawia ją to o „powtarzające się koszmary”.

Greta Gerwig pracuje nad nowym projektem

Chociaż Gerwig nie potwierdziła, jaki będzie jej kolejny film, wiadomo, że pracuje nad co najmniej dwoma filmami o Narnii dla Netflix. W innym wywiadzie, reżyserka podzieliła się wcześniej przeżyciem, że „boi się” tego przedsięwzięcia, więc łącząc pewne fakty, wydaje się prawdopodobne, że opowiadała także o swojej wędrówce przez magiczną szafę.