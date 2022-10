GTA Trilogy z pierwszym patchem od 8 miesięcy. Lista zmian rozczarowuje

Rockstar Games wypuściło pierwszą od ośmiu miesięcy aktualizację – ta może jednak mocno Was rozczarować.

Przedstawiciele studia Rockstar Games poinformowali o udostępnieniu nowej – pierwszej od ośmiu miesięcy – aktualizacji do Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. Patch z numerem 1.04.5 może Was jednak mocno rozczarować, ponieważ na liście znajdziemy aż… jeden punkt.

Nowa aktualizacja do GTA Trilogy – Definitive Edition

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej, aktualizacja poprawia stabilność wszystkich trzech gier na wszystkich platformach sprzętowych. Rozczarowanie będzie tym większe, gdy zauważymy, że – jak już wspomnieliśmy – jest to pierwsza łatka od ośmiu miesięcy, a stan techniczny gry nadal pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Cóż. Nie można więc wszystkiego. Albo czegokolwiek.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition zadebiutowało na rynku 11 listopada bieżącego roku w wersji cyfrowej na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Nieco później, bo 17 grudnia, ukaże się wydanie pudełkowe, dostępne wyłącznie na konsolach.