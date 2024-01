Fan GTA VI odkrył, jakiego filtru przeciwsłonecznego użył NPC w zwiastunie

Ostatecznie – po przeanalizowaniu wszystkich materiałów – ficerc doszedł do wniosku, iż postać musi używać olejka przeciwsłonecznego z filtrem SPF 8-14, ponieważ pasuje on do jej karnacji oraz czasu, który potencjalnie spędzi ona na słońcu.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Grand Theft Auto VI ma zadebiutować w 2025 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.