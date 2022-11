Gran Turismo 7 wyląduje na PC? Twórcy rozważają taką opcję

Istnieje prawdopodobieństwo, że w bliżej nieokreślonej przyszłości doczekamy się konwersji kolejnego tytułu ekskluzywnego PlayStation na komputery osobiste. Jak podaje serwis Eurogamer, podczas imprezy Gran Turismo World Finals w Monako szef studia Polyphony Digital odpowiedzialnego za serię Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, został zapytany przez redakcję GTPlanet o to, czy rozważyłby przeniesienie cyklu na pecety. Odpowiedział, że tak – niewykluczone, że możemy doczekać się debiutu Gran Turismo 7 na PC.

Gran Turismo 7 na PC? Nie jest to niemożliwe

Yamauchi podkreślił jednak, że nie byłoby to łatwym zadaniem, ponieważ GT7 to bardzo precyzyjna gra, przez co konieczne jest zapewnienie odpowiedniej płynności rozgrywki – to z kolei mogłoby być problemem na słabszych sprzętach. Na ten moment Polyphony Digital rozważa jedynie potencjał takowej konwersji. Jest więc za wcześnie, aby oczekiwać jakichkolwiek oficjalnych informacji.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Gran Turismo 7 to kolejna odsłona kultowego cyklu symulatorów wyścigów samochodowych, która zadebiutowała 4 marca bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5.