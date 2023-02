Gran Turismo 8 już w produkcji? Tak sugeruje wypowiedź szefa Polyphony Digital

Od premiery Gran Turismo 7 minął niecały rok. Najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych zebrała dobre recenzje, a już w tym miesiącu tytuł doczeka się aktualizacji, dzięki której w produkcję Polyphony Digital będzie można zagrać na PlayStation VR2. Tymczasem okazuje się, że wspomniane studio rozpoczęło już rozwój kolejnego projektu. A przynajmniej tak wynika z ostatniej wypowiedzi szefa zespołu.

Deweloperzy ze studia Polyphony Digital zaczynają rozwijać kolejną produkcję

Kazunori Yamauchi udzielił wywiadu serwisowi Game Watch (dzięki PushSquare), w którym odpowiedział m.in. o wspomnianej aktualizacji dla Gran Turismo 7. W trakcie rozmowy poruszona została również kwestia przyszłości popularnej serii gier wyścigowych.



Yamauchi został bowiem zapytany, co w nadchodzących latach chciałby osiągnąć w przypadku Gran Turismo, a także jakich elementów rozgrywki brakuje obecnie w serii ze względu na możliwości sprzętowe. Szef Polyphony Digital ujawnił natomiast, że zespół ma już pewien pomysł, a deweloperzy zaczynają rozwijać projekt.



Następnie Kazunori Yamauchi zaznaczył, że obecnie nie może podzielić się żadnymi dodatkowymi szczegółami, czego bardzo żałuje. Fanom Gran Turismo nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać pierwszych konkretów na temat nadchodzącej odsłony wspomnianej serii.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Gran Turismo 7 dostępne jest na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii gier wyścigowych od Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.