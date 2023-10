Gran Turismo 7 z „dużą” aktualizacją w tym tygodniu. Do gry trafi 7 samochodów

Mikołaj Ciesielski

Szef Polyphony Digital zapowiada nadchodzące nowości.

Pod koniec lutego bieżącego roku Gran Turismo 7 otrzymało darmową aktualizację, która wprowadziła obsługę dla PlayStation VR2. Deweloperzy ze studia Polyphony Digital nie spoczywają jednak na laurach i nieustannie wspierają oraz rozwijają swoją produkcję m.in. o nowe samochody. Już w tym tygodniu – jak się okazuje – gra otrzyma kolejny „duży” patch, za którego sprawą najnowsza odsłona Gran Turismo zostanie wzbogacona o kilka aut. Do Gran Turismo 7 trafi wkrótce 7 nowych samochodów. Gra otrzyma wkrótce „duży” patch Kazunori Yamauchi – szef Polyphony Digital – opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym zapowiedział „dużą” aktualizację. Zgodnie z tradycją deweloper załączył grafikę przedstawiającą sylwetki samochodów zmierzających do Gran Turismo 7. Okazuje się, że nadchodzący patch wprowadzi do wspomnianej produkcji co najmniej 7 nowych modeli.

Jak informuje Push Square, wraz z nadchodzącą aktualizacją do Gran Turismo 7 najwyraźniej trafią takie samochody jak Lexus LFA, Nissan Skyline GT-R NISMO 400R, and 2022 Porsche 911 GT3 RS, Dodge Charger, Dodge Challenger Demon oraz Tesla Model 3. Społeczność nie jest do końca pewna co do ostatniego modelu, ale prawdopodobnie będzie to Mercedes-Benz 190E W201.

