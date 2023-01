Gran Turismo 7 na PC? Nie mamy dobrych wieści

Informacja o tym, że Gran Turismo 7 może doczekać się wersji na PC, pojawiła się w sieci pod koniec listopada. Szef studia Polyphony Digital – Kazunori Yamauchi – został zapytany wtedy o to, czy możemy spodziewać się przeniesienie cyklu na pecety. W odpowiedzi usłyszeliśmy “tak”, co rozgrzało entuzjazm wśród graczy. Nie mamy jednak dla Was zbyt dobrych wieści.

Gry z serii Gran Turismo nie pojawią się na PC w najbliższej przyszłości

Jak donosi portal gamingbolt.com, redakcja japońskiego Dengeki Online przeprowadziła wywiad z szefem Polyphony Digital. Deweloper przyznał, że możliwość przeniesienia gier z serii Gran Turismo na PC istnieje, jednak obecnie studio nie pracuje nad takim projektem. Taka informacja z pewnością zaboli fanów gier wyścigowych, którzy grają wyłącznie na blaszakach.



Warto pamiętać jednak o tym, że coraz więcej gier wydawanych przez Sony pojawia się na PC. Niewykluczone więc, że w przyszłości doczekamy się takiego portu.



Na koniec przypomnijmy, że Gran Turismo 7 zadebiutowało na rynku 4 marca 2022 roku. Gra dostępna jest wyłącznie na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej odsłony serii, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.