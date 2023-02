Grammy 2023 - nagroda za wybitną ścieżkę dźwiękową do gry przyznana

Po raz pierwszy w historii podczas gali rozdania nagród Grammy pojawiła się specjalna kategoria przeznaczona dla twórców muzyki do gier wideo i innych interaktywnych mediów. Wśród nominowanych znaleźli się kompozytorzy ścieżek dźwiękowych do takich produkcji jak Aliens: Fireteam Elite, Call Of Duty: Vanguard czy Marvel's Guardians Of The Galaxy. Nagrodę zgarnęła jednak Stephanie Economou.

Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok wygrało podczas Grammy 2023

Stephanie Economou została doceniona za skomponowanie ścieżki dźwiękowej do Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok. Jest to DLC do Assassin's Creed Valhalla, które pojawiło się na rynku w marcu 2022 roku. Warto wspomnieć, że Stephanie dopiero stawiała swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o komponowanie utworów do gier wideo. W jej portfolio znajdziemy również kompozycje, które pojawiły się w Assassin's Creed Valhalla - The Siege of Paris.



Więcej informacji na temat życiorysu kompozytorki i jej portfolio znajdziecie tutaj. O Stephanie Economou z pewnością usłyszymy w przyszłości jeszcze nie raz.