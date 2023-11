Wiedźmin 3 pozwoli tworzyć własne historie. RED-zi pracują nad edytorem do gry

Jednym z elementem, którego najbardziej brakowało w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon był brak edytora, który pozwalałby fanom na stworzenie własnych przygód. Zarówno Wiedźmin, jak i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów otrzymały swoje edytory po premierze. Na podobny projekt dla trzeciej części przygód Geralta trzeba było poczekać zdecydowanie dłużej, ale CD Projekt RED właśnie oficjalnie zapowiedział edytor modów.

Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzyma edytor modów w 2024 roku

Przygotowywany przez deweloperów edytor modów do Wiedźmina 3 pozwoli graczom na tworzenie własnych historii, a także przerabiać istniejące już zadania. Podobnie jak miało to miejsce przy dwóch poprzednich częściach serii, pozwoli to graczom na tworzenie rozbudowanych fabularnych przygód.