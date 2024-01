Gracze rzucili się na Palworld! „Pokemony z karabinami” już dostępne

Ekipa ze studia Pocketpair z pewnością ma powody do świętowania. Ich najnowsza gra – Palworld – zadebiutowała dziś na Steam, a premiera spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Popularność tytułu stale rośnie, a gracze, którzy mieli już okazję zanurzyć się w tym dziwnym świecie, wypowiadają się o tej produkcji w pozytywny sposób.

Czy warto zagrać w Palworld?

Palworld już od momentu zapowiedzi wzbudzało spore zainteresowanie. Wszystko za sprawą podobieństwa gry do słynnych Pokemonów, a takie porównanie nasuwa się wręcz automatycznie. Deweloperzy z Pocketpair zdecydowali się jednak na wprowadzenie pewnego, dość kontrowersyjnego, rozwiązania. Do świata zamieszkiwanego przez urocze stworki dorzucili broń palną wszelkiego kalibru. Właśnie dlatego Palworld błyskawicznie zyskało łatkę „Pokemonów z karabinami”.



Wszystko wskazuje jednak na to, że gra ma do zaoferowania znacznie więcej niż prostą brutalność. Już po chwili od premiery Palworld doczekało się na Steam ponad 250 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 84%, to pozytywne opinie. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja jest dopiero na początku swojej drogi w Early Access, a według wstępnych założeń ma spędzić we wczesnym dostępie przynajmniej rok.



Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczytowym momencie w Palworld zagrywało się jednocześnie ponad 170 tys. osób. Wynik z pewnością szybko zostanie pobity, gdyż popularność gry nieustanie rośnie. Bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z ogromnym hitem.

Szalony klon Pokemonów dostępny w Game Passie

Palworld to gra multiplayer stawiająca na survivalową zabawę w ogromnym, otwartym świecie. Kraina zamieszkiwana jest przez stworki nazywane Pal, a do naszych zadań będzie należało ich łapanie i kolekcjonowanie. Nadzwyczajne moce przyjaznych kreatur wykorzystamy nie tylko w trakcie pojedynków. Pomogą nam one również podczas pracy na farmach, tworzeniu przedmiotów czy przy budowaniu najróżniejszych konstrukcji.



Warto również zwrócić uwagę na to, że Palworld jest dostępne w usłudze Game Pass, dzięki czemu możecie sprawdzić tę produkcję nie tylko na PC, ale również konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się wersja dedykowana konsolom Sony.