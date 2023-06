Call of Duty: Modern Warfare 3 wycieka. Zrzuty ekranu prezentują klasyczne mapy

Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – już w połowie maja informował, kiedy możemy spodziewać się premiery Call of Duty: Modern Warfare 3. Kolejna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanek wciąż nie doczekała się jednak oficjalnej zapowiedzi. Okazuje się jednak, że ktoś postanowił ubiec Activision. Do sieci trafiły bowiem pierwsze zrzuty ekranu z nadchodzącej części Call of Duty.

Do sieci wyciekły zrzuty ekranu pochodzące z Call of Duty: Modern Warfare 3

Jak informuje serwis Charlie INTEL, wczoraj na portalu społecznościowym Twitter pojawiły się zrzuty ekranu z Call of Duty: Modern Warfare 3. Screeny nie są najwyższej jakości, ale możemy na nich dostrzec odświeżone mapy Terminal oraz Scrapyard, które pojawiły się w wydanym w 2009 roku Call of Duty: Modern Warfare 2.