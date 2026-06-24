Gra z 95% pozytywnych opinii przeżywa renesans. Besiege rekordowo tanie na PC

Tytuł kosztuje mniej niż 6 zł na Steamie.

Studio Spiderling Studios postanowiło uczcić premierę nowego rozszerzenia do Besiege dużą promocją na podstawową wersję gry. Dzięki obniżce o 90% gracze mogą kupić tytuł za zaledwie 5,49 zł. Oferta pozostanie aktywna do 25 czerwca. Besiege – premiera dodatku The Broken Beyond Najważniejszą nowością jest dodatek The Broken Beyond, który zadebiutował 22 czerwca. Rozszerzenie przenosi graczy w kosmos, pozwalając na budowanie własnych statków i eksplorowanie nowych planet.

Twórcy przygotowali między innymi fizykę newtonowską, pola grawitacyjne oraz planety posiadające własne atmosfery. Z nowej zawartości można korzystać zarówno w kampanii, jak i w trybie sandboksowym. Dodatek wspiera również rozgrywkę wieloosobową. Cena rozszerzenia wynosi obecnie 16,99 zł dzięki premierowej obniżce o 15%, która obowiązuje do 29 czerwca. Zarówno podstawowa wersja gry, jak i DLC oferują polskie napisy.

GramTV przedstawia:

Wraz z premierą dodatku zadebiutowała także aktualizacja 1.9. Patch skupia się przede wszystkim na poprawkach błędów, zmianach w działaniu miotaczy ognia oraz dodaniu kilku nowych narzędzi dla konstruktorów. Samo rozszerzenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez społeczność. Na Steamie aż 93% opinii użytkowników dotyczących The Broken Beyond jest pozytywnych. Podstawowa wersja Besiege może pochwalić się jeszcze lepszym wynikiem – 95% wszystkich recenzji graczy ma charakter pozytywny. Wyrusz w rozszerzenie „Broken Beyond”, wykorzystując mechanikę orbitalną, by pilotować swój własnoręcznie zbudowany statek kosmiczny przez układ gwiezdny! Przedzieraj się przez 11-poziomową międzyplanetarną kampanię, opanuj 13 nowych klocków o tematyce kosmicznej i uzupełniaj zapasy swoich maszyn dzięki dynamicznemu systemowi paliwowemu.

Wystartuj z Ipsilonu do układu Aranea, zamieszkanego przez kosmiczne cywilizacje znane jako „Void Drifters”. Walcz z rojami obcych statków kosmicznych i ścigaj się z nimi przez pustynne kaniony Doon. Oblęż epicką fortecę zbudowaną na pływającej asteroidzie i zepchnij księżyc z orbity, niszcząc planetę poniżej! Besiege jest dostępne wyłącznie na PC.