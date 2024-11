Gra o Tron otrzyma własny film. Ale jest również niepokojąca wiadomość

Projekt może jednak oznaczać zmianę strategii firmy. David Benioff i Dan Weiss, czyli twórcy oryginalnego serialu Gra o Tron, chcieli zakończyć serię trzema filmami zamiast finałowego sezonu, który zadebiutował na HBO w 2019 roku. Również Martinowi podobał się ten pomysł, ale jeszcze w 2014 roku przyznał, że te koncepcje są odrzucane przez włodarzy HBO. Prezesi stacji chcieli zachować markę wyłącznie dla siebie, zachowując jej prestiż jako oryginalnej serii.

Uniwersum Gry o Tron prężnie się rozwija i już za dwa lata otrzymamy trzeci sezon Rodu smoka. Z kolei w przyszłym roku czeka nas premiera A Knight of the Seven Kingdoms, czyli opowieści o sir Dunku i jego giermku Jaju, która to historia pochodzi bezpośrednio z powieści napisanej przez George’a R.R. Martina. Obecnie w HBO rozwijanych jest około dziesięciu projektów z serii.