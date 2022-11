Gra Endling trafia na current-geny. Trailer prezentuje wykorzystanie DualSense

Endling – Extinction Is Forever to przejmująca opowieść o lisiej rodzinie, która usiłuje przetrwać w świecie zdewastowanym przez ludzi. Produkcja zadebiutowała w lipcu i do tej pory była dostępna na pecetach (poprzez Steama, GOG.com i Epic Games Store) oraz na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Teraz tytuł doczekał się również wersji na systemy obecnej generacji.