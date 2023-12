Nowa grafika koncepcyjna z Gothic Remake. Ogromny wąż błotny

THQ Nordic oraz studio Alkimia Interactive opublikowali w Wigilię nową grafikę koncepcyjną z gry Gothic Remake. Jest to już drugi prezent dla fanów – pierwszym był trzeci odcinek podcastu o produkcji (podczas którego otrzymaliśmy kilka ciekawych informacji).

Wspomniana grafika prezentuje ogromnego węża błotnego. Z racji tego, iż są to niezwykle niebezpieczne kreatury, wąż na obrazu posiada aż trzy pary zębów i wygląda bardzo krwiożerczo. Zresztą, zobaczcie sami.

Zadanie Ulu-Mulu to kluczowy moment w Gothic 1, stanowiący jedną z najbardziej niebezpiecznych i wymagających misji w grze. Wśród składników potrzebnych do jego stworzenia znajduje się ząb rekina bagiennego. Aby go zdobyć, musisz powrócić na złowieszcze i lepkie bagna, stawiając czoła robakopodobnym stworzeniom. Uważaj, ponieważ jeden z nich może zbliżyć się niezauważony, skradając się pod powierzchnią wody!