Gothic Classic na premierowym zwiastunie. Twórcy prezentują gameplay i zmiany w wersji na Nintendo Switch

Gothic Classic właśnie zadebiutowało na Nintendo Switch. Klasyczna odsłona serii została dostosowana do rozgrywki na kontrolerze, ale to nie jedyne zmiany, jakie pojawiły się w porcie pierwszego Gothica na konsoli Nintendo. Część zmian zostało zaprezentowanych na długim zwiastunie premierowym, który przypomina, że gra właśnie trafiła do sprzedaży.

Gothic Classic na zwiastunie premierowym

Przed kilkoma dniami pojawił się pierwszy gameplay z Gothic Classic, a także porównanie wersji na Nintendo Switch z oryginalnym wydaniem na komputery osobiste. Teraz sami twórcy pochwalili się licznymi zmianami, które możemy zobaczyć na poniższym materiale. Deweloperzy skupili się na zaprezentowaniu interfejsu użytkownika, czy sterowaniu, które dostosowane jest do konsol przenośnych.