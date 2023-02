Gord – polscy twórcy opowiadają o swojej słowiańskiej grze na nowym wideo

Gord to produkcja, na którą mogą czekać miłośnicy strategii oraz gier utrzymanych w klimatach mitologii słowiańskiej. O tytule informowaliśmy Was już wcześniej, kiedy twórcy z polskiego studia Covenant.dev podzielili się obszernym wideo prezentującym gameplay. Tym razem deweloperzy przygotowali nieco inny materiał.

Gord powinno przypaść do gustu fanom mrocznego fantasy

Szef studia oraz reżyser – Stan Just – w obszernym wideo opowiada o tym, jak zrodził się pomysł na Gord. Film jest początkiem serii, w której twórcy przybliżać będą proces produkcji gry. Warto zaznaczyć, że deweloper w przeszłości pracował nad takimi grami jak Two Worlds 2, Anomaly czy Wiedźmin 3: Dziki Gon. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.



„Poprowadź Plemię Wschodzącego Słońca w głąb zakazanych ziem. Wykonuj zadania, które ukształtują charakter członków plemienia, wpłyną na ich dobrobyt i zadecydują o ich losie. Zadbaj o przetrwanie swojego ludu w mrocznym świecie fantasy, inspirowanym mitologią słowiańską” – czytamy w opisie gry na Steam.



Niestety ciągle nie poznaliśmy daty premiery Gord. Wiemy natomiast, że gra zadebiutuje na pecetach i ma się to wydarzyć w 2023 roku. Niewykluczone jednak, że w przyszłości tytuł pojawi się również na innych platformach.