Gord – słowiańska strategia na nowym materiale

Gord w akcji mogliśmy podziwiać już pod koniec sierpnia, kiedy to produkcja prezentowana była na targach Gamescom 2022. Dziś twórcy podzielili się nowym materiałem. Na trwającym ponad 16 minut wideo, możemy zobaczyć, co dokładnie przygotowują dla nas deweloperzy oraz zapoznać się z ich komentarzami.

Gord może nas pozytywnie zaskoczyć

Jeśli produkcja rodzimego Covenant.dev zwróciła Waszą uwagę, to zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem oraz dodania Gord do swojej listy życzeń. Zapowiada się mrocznie i ciężko, a całość inspirowana jest mitologią słowiańską, czyli tak, jak gracze w kraju nad Wisłą lubią najbardziej.



„Gord to strategia przygodowa dla jednego gracza, polegająca na rozwijaniu społeczeństwa oraz odkrywaniu mrocznych, zakazanych ziem i wyjątkowych mitycznych stworzeń. Wykonuj zadania i zarządzaj ludem – osobiste historie i dobrobyt członków społeczności mają wpływ na losy osady” – czytamy w opisie gry na Steam.



Niestety ciągle nie poznaliśmy daty premiery Gord. Wiemy natomiast, że gra zadebiutuje na pecetach i ma się to wydarzyć „wkrótce”. Niewykluczone jednak, że w przyszłości tytuł pojawi się również na innych platformach.