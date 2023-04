Google pracuje nad nową wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji

Google podobno podjęło wyzwanie Microsoftu i OpenAI , Google i pracuje nad całkowicie nową wyszukiwarką internetową, bazującą na sztucznej inteligencji. Jak donosi The New York Times firma jest na wczesnym etapie tworzenia usługi wyszukiwania, która ma dostarczać użytkownikom bardzo spersonalizowane wyniki. Takie o jakich obecnie możemy jedynie marzyć. Projekt nie ma sprecyzowanego harmonogramu, ale trzeba pamiętać, że gigant opracowuje również pakiet nowych funkcji SI dla swojej istniejącej wyszukiwarki, kryjący się pod kryptonimem Magi.

Wśród funkcji opracowywanych przez Google jest chatbot, który może odpowiadać na pytania inżynierii oprogramowania i generować fragmenty kodu. Firma eksperymentowała również z funkcją, która pozwoliłaby ludziom wyszukiwać muzykę za pośrednictwem rozmowy z chatbotem. Ponoć Google przydzielił do prac nad tym projektem ponad 160 pracowników.

Google pracuje nad nową wyszukiwarką

Inne nowe dodatki „na różnych etapach rozwoju” obejmują funkcję Chrome o nazwie Searchalong. Pozwoliłoby to chatbotowi przeskanować stronę internetową, którą czytamy, aby zaoferować informacje kontekstowe. Na przykład, jeśli szukamy miejsca na pobyt na Airbnb, można poprosić chatbota, aby opowiedział, co warto zobaczyć i zrobić w pobliżu planowanego zakwaterowania. „GIFI” i „Tivoli Tutor”, kolejna para eksperymentalnych funkcji, pozwoliłaby użytkownikom skłonić wyszukiwarkę grafiki Google do generowania obrazów i rozmawiać z chatbotem, aby nauczyć się nowego języka. Warto zauważyć, że wiele z nich to funkcje, które Google albo demonstrowało w przeszłości, albo istnieją na innych platformach, takich jak Duolingo. Na przykład generowanie obrazów jest już dostępne w Prezentacjach.