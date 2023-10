Godzilla x Kong na nowej grafice. Lepsze spojrzenie na potwory

Warner Bros. nie ruszył jeszcze z kampanią marketingową Godzilla x Kong: The New Empire. W połowie kwietnia otrzymaliśmy pierwszy zwiastun filmu i od tego czasu wytwórnia nabrała wody w usta, skupiając się na promocji innych swoich tytułów. Na szczęście to się wkrótce może zmienić i na tegorocznych Targach Zabawek w Nowym Jorku zauważono nową grafikę, prezentującą dwójkę tytułowych bohaterów.

Godzilla x Kong: The New Empire nowa grafika promocyjna

Poniżej zobaczycie Godzillę i Konga na świeżej grafice promującej film. Tym razem potwory będą współpracować, aby pokonać potężnego przeciwnika. Na grafice możemy również zobaczyć nieco inne logo z tytułem filmu.