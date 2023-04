God of War: Ragnarok z wyczekiwaną aktualizacją. Doczekaliśmy się Nowej Gry Plus

Santa Monica Studio wspólnie z Sony poinformowało o udostępnieniu dużej (i wyczekiwanej przez praktycznie wszystkich graczy) aktualizacji do gry God of War: Ragnarok. Zainteresowani wszystkimi szczegółami mogą udać się na oficjalnego bloga PlayStation, gdzie znajdą obszerny artykuł na ten temat. My natomiast postanowiliśmy go podsumować i wyróżnić najważniejsze informacje.

God of War: Ragnarok wreszcie z Nową Grą Plus

Prawdopodobnie dla znaczącej większości społeczności najważniejszą atrakcją jest tryb Nowej Gry Plus. Twórcy zdają sobie sprawę z tego, że niektórzy poszukują prawdziwych wyzwań – jeżeli więc zdecydujecie się na najwyższe poziomy trudności w Nowej Grze Plus (Give Me No Mercy oraz Give Me God of War), wówczas wszyscy bossowie i minibossowie będą posiadać runiczne zbroje.