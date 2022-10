God of War: Ragnarok na PC? Twórcy portu pierwszej części pracują z Santa Monica

Jetpack Interactive poszukuje programistów do prac nad serią God of War oraz produkcją typu gra-usługa z portfolio Sony.

Za nieco ponad miesiąc na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5 zadebiutuje gra God of War: Ragnarok. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że nie będą to jedyne platformy sprzętowe, na których będziemy mogli kontynuować epickie przygody Kratosa. Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, kanadyjskie studio Jetpack Interactive – czyli zespół odpowiedzialny z port pierwszej części na komputery osobiste – ogłosiło dalszą kontynuację pracy z Sony Santa Monica nad serią God of War.

God of War: Ragnarok na PC? Spekulacje w sieci

Deweloperzy poinformowali, że szukają nowych programistów do grupy. Oczywiście, nie musi to w żadnym wypadku oznaczać przygotowywania konwersji gry God of War: Ragnarok na komputery osobiste. Może bowiem chodzić o coś zupełnie innego lub pomoc przy wspomnianym tytule w wersji na PlayStation. Co więcej, Jetpack Interactive zdradziło, że współpracuje z Sony przy nowej grze-usłudze. Ta ma bazować na jednym z flagowych tytułów znajdujących się w portfolio japońskiego giganta.

Przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku 9 listopada bieżącego roku na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Po więcej informacji zapraszamy do naszej encyklopedii.