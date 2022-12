God of War: Ragnarok otrzyma wyczekiwany przez graczy tryb

Deweloperzy odpowiedzialni za stworzenie produkcji potwierdzili, że tytuł otrzyma tryb Nowa Gra Plus – niestety, poczekamy do przyszłego roku.

Świetna wiadomość dla wszystkich fanów gry God of War: Ragnarok. Przedstawiciele studia SIE Santa Monica oficjalnie potwierdzili, że do produkcji zostanie wprowadzona możliwość rozpoczęcia zupełnie nowego trybu: Nowej Gry Plus – po ukończeniu przygody, ma się rozumieć. Wiadomość została opublikowana na profilu studia na Twitterze; możecie zobaczyć ją poniżej.

God of War: Ragnarok otrzyma tryb Nowej Gry Plus