God of War: Ragnarok kolejną grą Sony na PC? Mamy potencjalny termin premiery

Niewykluczone, że w nadchodzących miesiącach użytkownicy komputerów osobistych będą mieli okazję zapoznać się z kolejnym hitem japońskiej firmy.

Dwa tygodnie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Ghost of Tsushima: Director’s Cut na PC. Natomiast już jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – na komputerach osobistych zadebiutuje Horizon Forbidden West: Complete Edition. W sieci pojawiły się tymczasem nieoficjalne doniesienia na temat premiery pecetowej wersji God of War: Ragnarok. Pecetowa wersja God of War: Ragnarok może zadebiutować na początku 2025 roku O premierze God of War: Ragnarok wspomniał użytkownik portalu społecznościowego X posługujący się pseudonimem „Silknigth”. W ostatnich tygodniach dzielił się on kilkoma sprawdzonymi informacjami na temat planów Sony. Już pod koniec lutego informował m.in. o zapowiedzi Ghost of Tsushima: Director’s Cut na PC.

„Silknigth” uważa, że God of War: Ragnarok prawdopodobnie zadebiutuje na komputerach osobistych w pierwszym kwartale 2025 roku. Insider wątpi, by pecetowa wersja kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa pojawiła się wcześniej. Gdyby jednak się tak stało, to byłby to „prezent” od Sony dla graczy PC.

Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.

