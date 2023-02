God of War: Ragnarok do sprawdzenia za darmo, ale tylko dla wybranych graczy

Na początku miesiąca Sony pochwaliło się fenomenalnymi wynikami sprzedaży God of War: Ragnarok. Japońskiej firmie najwyraźniej zależy jednak, by po kontynuację przygód Kratosa i Atreusa sięgnęli kolejni gracze. Produkcja studia Sony Santa Monica doczekała się bowiem wersji demonstracyjnej, która pozwala zapoznać się z kilkoma pierwszymi godzinami gry.

God of War: Ragnarok z wersją demo dla abonentów PlayStation Plus Premium

Wersja próbna God of War: Ragnarok dostępna jest wyłącznie dla abonentów PlayStation Plus Premium. Początkowo demo mogli sprawdzić tylko użytkownicy z Ameryki Północnej, ale na polskiej wersji strony PlayStation Store widnieje informacja, że trial dostępny jest już również w naszym kraju.



Dzięki wspomnianej wersji demonstracyjnej posiadacze konsol PlayStation 4 i PlayStation 5 z aktywną subskrypcją PlayStation Plus Premium mogą testować God of War: Ragnarok przez trzy godziny. Następnie gracze muszą zdecydować czy chcą kontynuować zabawę z produkcją Sony Santa Monica.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok dostępny jest wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat kontynuacji przygód Kratosa i Atreusa, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja God of War: Ragnarök – Ostatnie tchnienie nordyckich bogów.