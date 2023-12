God of War krytykowany przez twórcę serii. Kratos nie powinien stać się ojcem?

Kilka dni temu Jaffe opublikował nowy materiał na swoim kanale YouTube, w którym wyjaśnił, że God of War z 2018 roku przypadł mu do gustu, ale kontynuacja zupełnie do niego nie trafiła. Za taki stan rzeczy obarczył wątki rodzinne i liczne zmiany w charakterze Kratosa.

God of War Ragnarok: Valhalla niedawno zadebiutował za darmo dla posiadaczy podstawowej wersji gry na konsolach PlayStation. Finał nordyckich przygód Kratosa został ciepło przyjęty przez graczy, którzy po przejściu dodatku rozpoczęli poszukiwania wskazówek, gdzie Sony Santa Monica tym razem zabierze swojego bohatera. Nieoczekiwanie twórców skrytykował David Jaffe, który pracował przy pierwszych grach z serii. Twórcy Kratosa nie podoba się kierunek, w którym poszła seria. Jego zdaniem bohater przez swój rodzicielski instynkt stał się zbyt miękki i nie przypomina już tego samego herosa, co w pierwotnej trylogii.

Nie bierzcie postaci Kratosa ani Indiany Jonesa i nie mówcie: „Wiesz co, jestem Steven Spielberg, jestem już starszy i naprawdę lubię rodzinę i chcę opowiadać historie o ojcach i synach”. Nie, pier**l się. Nie taka jest ta postać, niezależnie od tego, czy jest to Indy, czy cholerny Kratos.

Jaffe stwierdził, że wpływ na historię w God of War Ragnarok miało życie osobiste twórców, które nie powinno rzutować na fabuły i bohaterów gier. Przyznał, że jeżeli deweloperzy chcieli zawrzeć takie wątki, to powinno zrobić inną grę, a nie kolejną część God of Wara. Zdaniem Davida Jaffe’a James Bond i Spider-Man nie przechodzą żadnej duchowej przemiany, a mimo to nie są nudnymi postaciami. Dodał, że Kratos w God of War z 2018 roku nie jest wcale ciekawą postacią, ale staje się interesujący ze względu na swoją trudną przeszłość.

Twórca wyjaśnił, że jest świadomy, że fani serii dorastają i zmienia się ich perspektywa na życie. Nie uważa jednak, że chcą grać Kratosem, który jest emocjonalnym ojcem.