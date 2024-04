Gladiator 2 ze szczegółami. Opis zwiastuna, wielka bitwa w Koloseum i zaskakujące role

Do sieci trafił opis zwiastuna drugiej części Gladiatora, który był pokazywany na panelu Paramount Pictures na tegorocznym ComicCon.

Poznaliśmy pierwsze szczegóły Gladiatora 2, czyli nadchodzącego nowego widowiska od Ridleya Scotta. Na pojawienie się w sieci pierwszego zwiastuna będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale publiczność biorąca udział w tegorocznym ComicConie miała okazję obejrzeć już materiał, a jego szczegóły trafiły do sieci. Fani mogą spodziewać się wielu widowiskowych momentów, w tym walk gladiatorów w Koloseum, czy bitew morskich.

Gladiator 2 – opis zwiastuna

Akcja filmu rozgrywa się 20 lat po pierwszym filmie. Paul Mescal wciela się w Lucjusza, który zrzeka się swoich przywilejów i podąża drogą Maximusa. Rozpoczyna swoją karierę na arenie, gdzie walczy z przeciwnikiem szarżującym na niego na nosorożcu, stadem agresywnych pawianów, czy postacią graną przez Pedro Pascala. Aktor wciela się w rzymskiego generała, który zostaje zmuszony do walk na śmierć i życie, gdy sprzeciwia się wysyłaniu ludzi na wojnę. W pewnym momencie Koloseum zostaje zalane wodą, co ma stanowić wstęp do widowiskowych bitew morskich.