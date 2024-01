Ghostrunner 2 świętuje Chiński Nowy Rok. Gracze mogą liczyć na kolejne atrakcje

Jak podaje między innymi serwis Gaming Bolt, przedstawiciele polskiego studia One More Level poinformowali, iż będą świętować Chiński Nowy Rok aktualizacją do gry Ghostrunner 2. Patch ma zadebiutować już na początku lutego i zaoferować między innymi chiński VO (voice acting) oraz nową zawartość dla trybu Roguerunner.exe.

Ghostrunner 2 z aktualizacją na Chiński Nowy Rok

Jeśli chodzi o wspomnianą nową zawartość, roguelike’owy tryb doczeka się nowych poziomów, które mają w większym stopniu wykorzystać możliwości wingsuit’u oraz dostarczyć trudniejszych przeciwników i kolejne wyzwania parkourowe. W dniu patcha zostanie także udostępniony specjalny Dragon Pack, czyli zestaw nowych elementów kosmetycznych (w tym niedostępne wcześniej skórki dla katany czy rękawic). DLC zostało wycenione na 3,99 funtów, czyli około 20 złotych.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghostrunner 2 zadebiutowało 26 października ubiegłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.