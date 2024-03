Ghost of Tsushima na PC w ogniu krytyki fanów PlayStation. Gracze pytają: „Gdzie są nowe gry?”

Wczoraj Sony oficjalnie zapowiedziało Ghost of Tsushima Director’s Cut, które już tej wiosny zadebiutuje na komputerach osobistych. To kolejna gra po God of War, The Last of Us Part I, Marvel’s Spider-Man, czy niedawno zapowiedzianym Horizon: Forbidden West Edycja Kompletna, która trafi na PC. Produkcja zadebiutuje już 16 maja, ale nie wszyscy gracze są zadowoleni z przeniesienia exclusive’a z konsol PlayStation na komputery.

Port Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC krytykowany przez fanów PlayStation

W komentarzach pod wpisem na blogu PlayStation, jak i w mediach społecznościowych, wiele osób wylało swoją frustrację na ostatnie działania Sony. Firma już wcześniej zapowiadała, że zamierza mocniej skupić się na rynku pecetowym, udostępniając swoje gry posiadaczom komputerów. Niektórzy gracze krytykują ten ruch, gdyż ich zdaniem osłabia to pozycję PlayStation na rynku. Zdecydowana większość narzeka jednak na brak nowych gier od deweloperów first-party w tym roku, więc obawiają się, że w najbliższych miesiącach na PC zadebiutuje więcej gier od Sony niż na PS5.

W 2021 roku Sony kupiło Nixxes Software, czyli specjalistów od portowania gier. To właśnie ich zasługą są komputerowe wydania Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart, czy właśnie Ghost of Tsushima Director’s Cut. Nie brakuje więc komentarzy krytykujących studio oraz samo Sony, które niepotrzebnie wydało miliony na deweloperów, których jedynym zadaniem jest przenoszenie gier z PlayStation na komputery osobiste, zamiast skupić się na studiach, które będą tworzyć nowe gry. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

W tym roku na PC pojawi się więcej gier własnych niż na PS5. Nixxes może jednocześnie przenosić Horizon FW i GoT na PC, ale nadal nie możemy uzyskać portu Astro Playroom na PSVR2? Jakim żartem stało się Sony PlayStation

Czy możemy obecnie dostać coś innego niż nudne, bezużyteczne ogłoszenia dotyczące portów na PC?

Gracze Playstation, czy zamierzacie pozwalać tej firmie nastawionej jedynie na zyski dalej z nami pogrywać? PC zabija tożsamość społeczności Playstation, nie widzicie, co stało się z Xboxem, nie tylko komputer go zniszczył, wszyscy robicie to samo. […] Powiedźcie, co PC robi dla nas, graczy Playstation. Nic, jeśli myślisz, że komputer przyniesie nam korzyści. […] My, gracze Playstation, nie jesteśmy twoimi zabawkami bez nas, jesteś niczym w żadnej z pięciu dotychczasowych generacji

Nie rozumiem, w jaki sposób PC otrzyma w tym roku dwie premiery na PS5, a samo PS5 nie ma nic w kalendarzu na ten rok. Poważnie, dlaczego to studio nie pomaga przy remake’u Uncharted Drake Fortuna? Gdzie jest ASTRO? Dlaczego nie widzimy greckiej sagi God of War przeniesionej na PS4/PS5? Miałem ochotę w nie zagrać, odkąd skończyłem Ragnarok. Gdzie do cholery są te nowe gry? Nixxes wydaje się zmarnowaną inwestycją, jeśli jedyne, co mogą zrobić, to przenieść na PC stare wydania, które już skończyłem. Uwielbiam Ghost of tsushima, uwielbiam grać w tę grę. Jeszcze bardziej chciałbym pograć na handhaldzie Sony, takim jak Vita 2.

Dlaczego powinienem kupować przyszłe gry na PS5 i przyszłe konsole Playstation, kiedy te gry i tak zostaną przeniesione na PC? Mogę poczekać, i tak wszystkie zostaną przeniesione.

Przysięgam, że to bardzo prawdziwe, że do tej pory mieli więcej zapowiedzi portów na PC niż na wyłączność PS5. Powinni się wstydzić.

Playstation i Nintendo stały się najlepsze, ponieważ nie zaspokajały potrzeb wszystkich. PC nie przynosi korzyści fanom społeczności platformy Playstation