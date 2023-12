Gérard Depardieu drugi raz oskarżony o napaść na tle seksualnym

Kłopoty Gérard Depardieu wydają się nie mieć końca. Kolejna kobieta oskarża go o napaść na tle seksualnym.

Francuska aktorka, Hélène Darras zdecydowała się udzielić wywiadu francuskiej telewizji, w którym ujawnia, że była napastowana przez Depardieu , kiedy w 207 roku wspólnie pracowali nad filmem Disco. Wcześniej złożyła ona doniesienie do organów ścigania.

Dla Gérarda Depardieu jest to drugi taki zarzut. Wcześniej o gwałt oskarżyła go Charlotte Arnould. Od 2018 roku sprawa była badana przez prokuraturę, która skierowała do sądu akt oskarżenia. Obecnie trwa sprawa sądowa, a Depardieu zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

Hélène Darras twierdzi, że wcześniej nie opowiadała nikomu o zachowaniu francuskiego gwiazdora, ponieważ bała się o swoją karierę. Jak sama relacjonuje, miała wtedy 26 lat i była na progu świata filmowego, a Depardieu nękał ją na planie Disco i nie mogła z tym nic zrobić.

Gérard Depardieu ponownie oskarżony o napaść na tle seksualnym