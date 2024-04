Geralt z gier CDP RED krytycznie o serialu Wiedźmin. „Dokonano wyborów, których nie rozumiem”

Wielu polskich graczy może nie kojarzyć anglojęzycznego głosu Geralta, w którego w grach CD Projekt RED wcielił się Doug Cockle. Aktor będzie miał okazję powrócić do swojej roli w filmie Wiedźmin: Syreny z głębin od Netflixa, który planowany jest jeszcze na ten rok. Podcast Behind The Voice miał okazję rozmawiać z Cocklem na temat nadchodzącej produkcji, ale także serialu Wiedźmin. Aktor głosowy przyznał, że nie jest fanem produkcji i nie rozumie niektórych decyzji twórców.

Myślę, że musimy dać przestrzeń różnym mediom. Serial Netflixa to inne medium niż gry, które są innym medium niż książki. […] Musi mieć miejsce, żeby być samodzielnym. W pokoju scenarzystów serialu dokonano wyborów, których nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego dokonali takich decyzji i chciałbym o tym porozmawiać z niektórymi scenarzystami, dlaczego dokonano takich wyborów, abym mógł intelektualnie zrozumieć, po co to zrobili. Podobał mi się pierwszy sezon Wiedźmina, choć zajęło mi całe wieki, zanim załapałem, o co chodzi z tymi przeskokami w czasie. Naprawdę mi się podobało. Potem sezon 2 i 3 zaczęły podążać ścieżkami, których nie do końca rozumiałem. Nie straciłem zainteresowania, ale zacząłem myśleć: „Muszę zmienić swoje myślenie o tym serialu, ponieważ nie robi tego, czego oczekiwałem i nie podoba mi się to, a może tak nie powinno być”. Powinienem to obejrzeć i ocenić indywidualnie, a gry i książki odłożyć na bok.

Cockle porównał również Wiedźmina do The Last of Us, gdzie drugi z seriali ściśle podążał za fabułą gry. Przyznał jednak, że produkcja Netflixa musi mieć miejsce i czas na swój własny rozwój.