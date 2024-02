Głaskanie zwierząt receptą na sukces? Deweloper-samouk zarabia krocie na grach tworzonych w jeden dzień

W dzisiejszych czasach mamy ogromny wybór gier, które mogą odpowiadać naszym wymaganiom. Seria „Stroke” to dzieło dewelopera-samouka, który wykorzystując pewną niszę, zarobił naprawdę sporą kwotę na swoich produkcjach. W rozmowie z The Guardian zdradził nieco więcej informacji na temat swojego projektu.

Seria „Stroke” doczekała się kilku produkcji, w których to każdej bohaterem jest inny zwierzak. Gry polegają na bardzo prostej interakcji między innymi z kotem, psem, chomikiem czy krową. Zadaniem gracza jest bowiem… głaskanie zwierząt, które wyświetlają się na naszym ekranie.

Okazuje się, że deweloper-samouk nie poświęcił więcej niż jednego dnia na stworzenie każdego z tych tytułów. Jak przyznaje w rozmowie z The Guardian , „Stroke the Dog” opracował w 7-8 godzin, natomiast „Stroke the Beaver” w… 30 minut.Mając na uwadze cenę (około 3,30 funta) oraz odjęcie 30% kwoty od każdej transakcji na konto Sony, deweloper zarobił około 190 tysięcy funtów.