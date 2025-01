Gears of War wkrótce na PS5? Kolejne gry Microsoftu mają trafić na konsole Sony

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku na PlayStation 5 ma zadebiutować Indiana Jones i Wielki Krąg. Już na premierę na konsolach Sony ukaże się również DOOM: The Dark Ages. Okazuje się jednak, że w najbliższych miesiącach na sprzętach japońskiej firmy może pojawić się jeszcze więcej gier Microsoftu.

Gears of War: Ultimate Edition i Hellblade II: Senua’s Saga mogą wkrótce zadebiutować na PlayStation 5

Planami Microsoftu podzielił się Jez Corden z redakcji Windows Central (dzięki Insider Gaming). Popularny dziennikarz twierdzi, że jeszcze w 2025 roku na PlayStation 5 mają trafić Age of Mythology: Retold, Hellblade II: Senua’s Saga i „potencjalnie” Gears of War: Ultimate Edition. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji, które opublikował Corden.



Redaktor Windows Central podkreśla, że większość nadchodzących produkcji Microsoftu będzie jedynie „czasowymi grami na wyłączność” dla konsol Xbox i PC. Warto dodać, że Corden już jakiś czas temu informował, że również nowa odsłona Fable ma doczekać się wersji na PlayStation 5. Wygląda więc na to, że gigant z Redmond na dobre rezygnuje z tytułów ekskluzywnych.



Na koniec warto dodać, że według nieoficjalnych informacji do szerszego grona graczy mają wkrótce trafić także Halo: The Master Chief Collection oraz Microsoft Flight Simulator 2024. Insider posługujący się pseudonimem „NateTheHate” informuje, że wspomniane produkcje zmierzają nie tylko na PlayStation 5, ale też na Nintendo Switch 2. Co ciekawe, powyższe rewelacje zostały również potwierdzone przez redakcję Windows Central.