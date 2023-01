Gears of War Remastered Collection powstaje?

Plotki o tym, że trwają prace nad kolekcją Gears of War w wydaniu podobnym do Halo: The Master Chief Collection pojawiały się już wcześniej. Niestety, ciągle nie otrzymaliśmy oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Temat jednak nie ucichł, a różne źródła sugerują, że projekt jest ciągle żywy.

Fani czekają na zapowiedź odświeżonej kolekcji Gears of War

Źródłem najnowszy plotek jest Nick Baker, współzałożyciel portalu XboxEra. Insider potwierdził swoje przewidywania w bardzo prosty sposób, wypowiadając się pod jednym z postów na Twitterze. Przyznał, ze na ten moment nie może ujawnić żadnych szczegółów, a jedyne co zdradził to “it’s happening”.



Nie pozostaje nam nic innego, niż czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji. Przypomnijmy, że Microsoft oficjalnie zapowiedział pokaz gier Developer Direct. Wydarzenie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 21:00 czasu polskiego. Niewykluczone, że właśnie wtedy usłyszymy o szczegółach dotyczących domniemanego Gears of War Remastered Collection.

