Poznaliśmy ofertę Games with Gold na listopad 2022. Microsoft ujawnił listę gier

Zgodnie z tradycją przedstawiciele firmy Microsoft zaprezentowali nową ofertę usługi Games with Gold na przyszły miesiąc, czyli w tym przypadku listopad. Dowiedzieliśmy się, że użytkownicy posiadający subskrypcję oraz konsole Xbox otrzymają gry Praetorians – HD Remaster oraz Dead End Job. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

Games with Gold – listopad 2022

dostępne od 1 do 30 listopada – Praetorians – HD Remaster

dostępne od 16 listopada do 15 grudnia – Dead End Job

Subskrypcja Xbox Live Gold pozwala przede wszystkim na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Jak już wspomnieliśmy, co miesiąc otrzymujemy również wspomniany zestaw gier, które w ramach subskrypcji możemy dodać do swojej biblioteki bez żadnych dodatkowych kosztów. Do tego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.