Future Games Show powraca. Wiosenny pokaz poprowadzi gwiazda Baldur’s Gate 3

W styczniu Microsoft zaprosił graczy na kolejną edycję Xbox Developer_Direct, a nieco później Sony zorganizowało pierwsze w 2024 roku State of Play. Tymczasem – jak się okazuje – już w przyszłym miesiącu odbędzie się kolejny warty uwagi pokaz poświęcony nadchodzącym grom wideo. Mowa tutaj oczywiście o Future Games Show Spring Showcase 2024.

Zaprezentujemy kilka niesamowitych światowych premier, nowe zwiastuny i pierwsze spojrzenia na niektóre z najgorętszych gier 2024 roku. Dołączcie do nas! Nie chcecie tego przegapić – zapowiada Starr.

Na Future Games Show Spring Showcase 2024 mają pojawić się m.in. produkcje od The Chineese Room czy Bandai Namco. Niewykluczone więc, że w trakcie wydarzenia poznamy dokładną datę premiery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, a także otrzymamy nowe informacje i materiały z Little Nightmares III.