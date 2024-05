Furiosa to katastrofalna porażka. Widzowie nie chcą oglądać spin-offu Mad Maxa

Bardzo podobny wynik do Furiosy osiągnął film animowany Garfield, który zebrał 24,7 mln dolarów. Tutaj również eksperci zawiedli i nie przewidzieli, że widzowie wybiorą inne aktywności w miniony weekend, niż wybranie się całą rodziną do kina.

Chociaż zarówno Warner Bros. jak i Sony Pictures twierdzą, że to ich film znalazł się na pierwszym miejscu box office, to niezależnie od tego, jest to najgorszy weekend poprzedzający Memorial Day od prawie trzech dekad. Kina w Ameryce w ostatnich miesiącach nie radzą sobie najlepiej i jedynie Królestwo Planety Małp można zaliczyć do udanych premier i film w weekend otwarcia zebrał 58 mln dolarów. O wiele gorzej poradziły sobie Istoty fantastyczne z 33 mln dolarów i Kaskader z 27 mln dolarów.