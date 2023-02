Forza Horizon 5: Rally Adventure z datą premiery. Dodatek dla miłośników rajdów

Nowe rozszerzenie do gry Forza Horizon 5 nie ukaże się jednak na konsolach Xbox One.

Już na początku listopada Playground Games poinformowało, że trwają prace nad kolejnym dodatkiem do gry Forza Horizon 5. Twórcy radzili wówczas graczom uzbroić się w cierpliwość, która została jednak wczoraj wynagrodzona. Deweloperzy zaprezentowali bowiem DLC o nazwie Rally Adventure, które powinno przypaść do gustu wszystkim miłośnikom rajdów samochodowych.

Forza Horizon 5: Rally Adventure zadebiutuje pod koniec marca, ale nie na Xbox One

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Forza Horizon 5: Rally Adventure zadebiutuje już 29 marca. Dodatek dostępny będzie jednak wyłącznie na PC oraz Xbox Series X/S. Posiadacze konsol Xbox One będą musieli więc obejść się smakiem.



Forza Horizon 5: Rally Adventure pozwoli graczom zwiedzić nową lokację o nazwie Sierra Nueva. Dodatek wprowadzi również nową kampanię, a także dziesięć nowych samochodów do zdobycia. Całość będzie skupiać się na wyścigach rajdowych. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast zwiastun prezentujący nadchodzące rozszerzenie.



Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 5 dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Playground Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forza Horizon 5 – ale Meksyk!