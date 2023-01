Forspoken z kolejnymi szczegółami. Znamy rozmiar gry w wersji na PlayStation 5

Zgodnie z zapowiedziami już jutro – 17 stycznia – odbędzie się kolejny pokaz Forspoken. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne informacje związane z nadchodzącą produkcją studia Luminous Productions. Do sieci trafiły bowiem szczegóły dotyczące rozmiaru gry w wersji na PlayStation 5. Dowiedzieliśmy się również, kiedy posiadacze konsol Sony będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia wspomnianego tytułu.

Forspoken – do sieci trafiły szczegóły na temat rozmiaru gry na PlayStation 5

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na profilu PlayStation Game Size na portalu społecznościowym Twitter Forspoken w wersji na konsolę PlayStation 5 będzie wymagać 87.275 GB wolnej przestrzeni. Warto jednak pamiętać, że podana wartość nie uwzględnia premierowej aktualizacji. Day-one patch z pewnością sprawi, że produkcja studia Luminous Productions będzie potrzebowała nieco więcej miejsca na dysku twardym.



Jak wspomnieliśmy wyżej, dowiedzieliśmy się też, kiedy posiadacze PlayStation 5 będą mogli pobrać pliki niezbędne do uruchomienia gry. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez profil PlayStation Game Size pre-load Forspoken ruszy dokładnie w niedzielę 22 stycznia, czyli dwa dni przed oficjalną premierą nowej produkcji twórców Final Fantasy XV.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken zmierza nie tylko na PlayStation 5, ale także na komputery osobiste. Gra zadebiutuje na wspomnianych platformach już 24 stycznia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z obszerną rozgrywką prezentującą m.in. starcie z bossem, a także wydanym niedawno kinowym zwiastunem.