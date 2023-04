Forever Skies – nowe wideo z polskiego, kosmicznego survivalu

Forever Skies to propozycja od rodzimego studia Far From Home. Gra miała ukazać się w Steam Early Access już jakiś czas temu, ale twórcy finalnie zdecydowali się poczekać nieco dłużej, by tym samym dopracować niektóre z elementów. Wszystko wskazuje jednak na to, że prace nad grą wrą, a w najbliższym czasie powinniśmy doczekać się debiutu we wczesnym dostępie. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wideo, na którym możemy podziwiać dostępne w grze lokacje.

Forever Skies już wkrótce powinno pojawić się w Early Access

Przypomnijmy, że za pośrednictwem Steam możecie przetestować demo gry, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Warto wspomnieć, że kampania w serwisie kickstarter zakończyła się ogromnym sukcesem, a twórcy zebrali 280% wymaganej kwoty.