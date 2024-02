For the Emperor! Kultowe maszyny z Warhammer 40,000 muszą lśnić

O tym, że do PowerWash Simulator trafi DLC stworzone we współpracy z marką Warhammer 40,000, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Teraz poznaliśmy jednak dokładną datę debiutu tego wyczekiwanego przez graczy dodatku.

PowerWash Simulator – znamy datę premiery Warhammer 40,000 Special Pack

Z tej okazji przygotowany został również specjalny trailer, który przybliża zawartość DLC. Jak możemy zobaczyć na wideo, w trakcie zabawy w czyściciela będziemy mieli okazję wypolerować wiele ikonicznych maszyn. Fani uniwersum Warhammer 40,000 z pewnością docenią tę możliwość. Twórcy zadbali również o to, by całość zachowała spójny, charakterystyczny dla tego świata klimat.



Warhammer 40,000 Special Pack zostanie oddane w ręce graczy już 27 lutego. Na koniec przypomnijmy, że PowerWash Simulator zadebiutowało w Early Access w maju 2021 roku, a obecnie gra dostępna jest na PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Produkcja autorstwa FuturLab cieszy się ogromną popularnością. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 37 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie.